'Viver a minha melhor vida para celebrar a dele', afirma Joaquim Lopes sobre morte do pai

Nascido em Campinas, no interior de São Paulo, Lopes afirmou que ser pai é algo que estava no topo dos seus desejos e destacou que criar meninas é ainda mais especial, mas também uma missão difícil. "Precisamos instrui-las sobre o mundo machista que estamos inseridos", disse ele.

Segundo o artista, apesar dos percalços e das privações de sono, cuidar das filhas ao lado da esposa tem sido incrível. " Os desafios são constantes, bem como as emoções", afirma ele. O casal, junto desde 2018, deu as boas-vindas às gêmeas em março deste ano.

