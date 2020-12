Viúva de Nick Cordero colocou as cinzas do ator morto pela Covid em anel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-dançarina Amanda Kloots, 38, compartilhou um vídeo de um anel em que estão as cinzas do ator Nick Cordero, que morreu vítima da Covid aos 41 anos.

"Algo muito especial chegou ontem", escreveu ela na legenda do Instagram, no último dia 22. "Estou sempre sendo surpreendida pelas maneiras como você pode usar as cinzas para manter a pessoa amada perto de você."

Cordero morreu em julho aos 41 anos de complicações da Covid-19. Não foi a primeira que Kloots usou os restos mortais do marido para homenagea-lo. Em outubro, ela revelou que havia transformado algumas cinzas em um vaso de família.

"Eu amo que Nick está comigo em muitos lugares; o oceano, um belo vaso, uma urna e agora na minha mão", escreveu ela.

Kloots será a nova apresentadora do programa The Talk, da CBS ao lado de Elaine Welteroth. Elas substituem Marie Osmond, que deixou a atração na última temporada, e Eve, que anunciou sua saída recentemente.

Kloots é um ex-dançarina da Broadway e da Radio City Rockette, bem como um empresária e treinadora de celebridades.