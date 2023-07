Viúva de Gugu posta foto do filho no SBT e deseja sorte a ele como apresentador

Na batalha pelo patrimônio de cerca de R$ 1 bilhão do apresentador, a existência de uma união estável entre ele e Rose Miriam é o grande foco da disputa, que ganhou novos desdobramentos quando um comerciante apareceu dizendo ser um filho perdido do comunicador.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rose Miriam, viúva de Gugu Liberato que protagoniza uma disputa judicial ferrenha pela herança do apresentador, postou uma foto do filho dos dois, João Augusto, e o desejou sorte na mesma carreira que o pai.

