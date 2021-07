Viúva de Chico Anysio deixa a UTI após internação por Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária Malga di Paula, 51, viúva de Chico Anysio (1931-2012), deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ela estava internada desde o dia 27 de junho com quadro grave de Covid-19.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.