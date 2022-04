Vitória Strada supera Jéssica Ellen após a segunda rodada do 'Dança dos Famosos'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Vitória Strada assumiu a dianteira no time feminino do Dança dos Famosos, quadro tradicional do Domingão (Globo), que está sendo apresentada pela primeira vez por Luciano Huck.

Após a segunda rodada, realizada neste domingo (17), ela superou a colega Jéssica Ellen, que estava em primeiro lugar até então. Nesta semana, participou apenas o time feminino, que dançou lindy hop ao som de versões de músicas famosas.

Todas as participantes dançaram frente ao júri artístico, formado pela apresentadora Marina Ruy Barbosa e Lilia Cabral, e ao júri técnico, composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e José Carlos Arandiba, o Zebrinha.

A seleção feminina é composta pela apresentadora Ana Furtado, a influenciadora digital Gkay, a atriz Jéssica Ellen, a cantora Jojo Todynho, e as atrizes atriz Vitória Strada e Zezé Polessa. As apresentações ocorreram na seguinte ordem: Jojo Todynho e Rolon Ho, ao som de "Thriller", de Michael Jackson; Jéssica Ellen e Marcus Lobo, dançando "I Still Haven't Found What I'm Looking For", do U2; Zezé Polessa e Hugo Frade, ao som da música "Wannabe", das Spice Girls; Gessica Kayane e Rodrigo Thomaz, dançando "Dancing Queen", do Abba; Vitória Strada e Wagner Santos, com a música "Good As Hell", de Lizzo; e Ana Furtado e Leandro Azevedo, com a música "Careless Whisper", de George Michael.

A somatória das notas das duplas, de maior para menor, ficaram assim: 112,7 para Vitória e Wagner; 112,6 para Jéssica Ellen e Marcus; 112,2 para Ana e Leandro; 111,5 para Jojo e Rolon; 110,4 para Gkay e Rodrigo; e 110,1 para Zezé e Hugo.

No próximo domingo, volta a se apresentar o time dos homens, que tem Douglas Souza, Gil do Vigor, Sérgio Menezes, Tierry, Vitão e Xande de Pilares. Menezes foi quem se deu melhor na primeira rodada.