Virginia Fonseca visita pai, internado com bactéria no pulmão

SÃO PAULO, SP (OFLHAPRESS) - A influenciadora Virginia Fonseca, 22, compartilhou uma foto da visita que fez ao seu pai no hospital na tarde deste domingo (18). Mario Ferrão, pai da jovem, está internado no hospital Albert Einstein, em Goiânia, com uma pneumonia aguda bacteriana.

"Quando recebi a notícia que conseguiria ver ele, sai correndo do jeito que estava e como foi bom poder falar com ele, perguntar como ele está, se precisa de algo, ver ele reclamando da comida. Te amo pai", escreveu na publicação feita em seu Instagram.

"Que Deus em sua infinita bondade te cure dessa doença, você é forte e se Deus permitir será apenas mais uma de outras que você jé enfrentou não é mesmo? Estou com saudade de te beijar e te abraçar forte, te amo", completou.

Em seus Stories, a influenciadora explicou que ele começou a apresentar fraquezas e foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na última sexta-feira (16). "A gente só recebe notícias dele às quatro horas da tarde, que é quando tem o boletim médico. Está tudo bem", afirmou.

"Anteontem falaram que a pneumonia dele é bacteriana, mesmo. Ele está com bactéria no pulmão. Mas está bem. Está lúcido, falando, acordado. Está respirando normalmente, e comeu canja de galinha. Está tudo certo", completou.

Em 30 de maio, ela deu à luz Maria Alice, sua primeira filha com o cantor Zé Felipe, 23. A influenciadora revelou que tem tido dificuldades no começo da maternidade, e ainda disse que admira todas as mães do mundo.

"E aquelas que fazem tudo sozinhas ainda, dá vontade de ajoelhar e falar: 'você é foda'. Isso que tenho minha mãe, Poliana [sua sogra], babá e o Zé que também ajuda", disse ela em vídeo nas redes sociais.

Virgínia engordou 20 quilos na gestação e contou que isso aconteceu por não ter seguido uma alimentação regrada. "Quando engravidei, realmente perdi o controle. E tudo bem, eu deixei acontecer. Eu me permiti comer o que estava com vontade", disse em canal no YouTube.

Em meados de junho, ela e o cantor completaram 3 meses de casamento. O casal fez declarações de amor no Instagram um para o outro. "Três meses de casado com a mulher mais linda do mundo. Linda em tantos sentidos, em todos para falar a verdade", escreveu Zé Felipe.

"Cada vez que te olho sinto um orgulho. O amor vem da admiração e essa paixão renasce em mim em cada atitude sua", continuou o músico. "Obrigado por ser a melhor esposa (e mãe da Maria Alice) que eu poderia ter escolhido, minha parceira da vida. Te amo!", disse em sua rede social.

A influenciadora aproveitou a postagem do marido e a compartilhou no stories de seu Instagram com a mensagem "Te amo para sempre. Eu amo vocês!".

Zé Felipe e Virgínia assumiram o namoro em julho de 2020 e anunciaram a gestação em outubro. "Estou grávida, não é trollagem", contou a influenciadora digital em vídeo publicado em seu canal no YouTube. Ela chegou a mostrar o teste caseiro que fez, segundo contou, na semana anterior ao anúncio.

A influenciadora afirmou que não houve planejamento da parte do casal. "Não foi programado", garantiu. "A gente tinha plano de ter filhos, mas ano que vem engravidar para ter em 2022".