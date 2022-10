Virginia Fonseca e Zé Felipe mostram primeiras fotos com as duas filhas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Virginia Fonseca, 23, e Zé Felipe, 24, compartilhou neste domingo (23) nas redes sociais as primeiras fotos da família com as duas filhas. Maria Flor nasceu no fim da madrugada de sábado (22) após uma cesariana.

"Olha que fofura a Maria Alice conhecendo a irmãzinha Maria Flor. As mãozinhas. A Deus toda honra e toda glória e toda gratidão", escreveu o casal, que publicou as duas fotos em suas contas no Instagram.

Poliana, mãe de Zé Felipe, comentou a publicação. "Benção da minha vida", escreveu. Famosas como Jojo Todynho e a cantora Gabi Martins publicaram emojis de coração.

"Que coisa mais linda! Benza Deus! Toda felicidade do mundo para a família de vocês", comentou a apresentadora Vivian Amorim. "Que fofura", escreveu a médica e ex-BBB Marcela Mcgowan. "Lindos", disse a ex-Fazenda Nadja Pessoa.

Virginia e Zé Felipe já são pais da pequena Maria Alice, de 1 ano e 4 meses, e anunciaram a espera pela segunda filha em março. Um mês antes, o cantor já falava em aumentar a família, mesmo com a pouca idade da primogênita. Segundo o sertanejo, a família "deu gás, deu sentido".