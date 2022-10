Virginia Fonseca cria marca para as filhas e recebe críticas por mostrar bebê

No dia seguinte ao nascimento, Virginia anunciava a nova linha para bebês Maria's Baby. Toda a renda deverá ser usada para a criação delas e no futuro a ideia é que ambas tomem conta da empresa. Até mesmo o novo ramo foi criticado. Houve quem fizesse uma comparação com a estratégia usada por Kylie Jenner.

"Bizarro a vida de Virginia. A mulher pariu às 5h da manhã e às 11h já tinha Stories com a menina, simplesmente não desliga o celular", reclamou outra. "O povo tacando o pau na Virginia e ela só preocupada com os milhões caindo na conta dela a todo instante", escreveu outra.

