Virgínia comemora 40 mi de seguidores em meio a polêmica

Além disso, no dia seguinte ao nascimento, ela anunciou sua nova linha para bebês Maria's Baby. Toda a renda deverá ser usada para a criação delas e no futuro a ideia é que ambas tomem conta da empresa. Até mesmo o novo ramo foi criticado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Virgínia Fonseca, 23, celebrou alcançar a marca de 40 milhões de seguidores no Instagram nesta terça-feira (25). Ela deu à luz Maria Flor, sua segunda filha, no último sábado (22) e vem sofrendo críticas por já ter mostrado a criança e divulgado uma marca que criou para ela e Maria Alice, 1.

