Viola Davis irá ao Rio de Janeiro promover a estreia de " A Mulher Rei"

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Viola Davis vem aí. A ultrapremiada atriz americana, uma das mais potentes vozes mundiais contra o racismo e a discriminação, desembarca no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira (26) para promover a estreia de seu novo filme, "A Mulher Rei".

Primeira negra a integrar a chamada Tríplice Coroa de Atuação —a conquista do Oscar, Tony e Emmy, tudo o que há de mais prestígio e importância em premiações por trabalhos em cinema, teatro e TV—, Viola ficará hospedada no Copacabana Palace e sua agenda até agora prevê a participação em uma entrevista coletiva, pela manhã, e a presença no tapete vermelho da première do filme, à noite.

Em "A Mulher Rei", Viola interpreta Nanisca, a líder de um exército de mulheres guerreiras. A direção é de Gina Prince-Bythewood (de "The Old Guard", com Charlize Theron), e a trilha sonora inclui "My Power", de Beyoncé.