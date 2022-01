Viny usa peruca loira no BBB e vira meme ao ser comparado a Kerline

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A edição do Big Brother Brasil 2022 (Globo) da noite desta quarta-feira (19) rendeu assunto fora da casa. O motivo foi a peruca loira usada pelo participante Viny. Ele virou meme ao ser comparado com a ex-participante da edição 21 Kerline, primeira eliminada. Até mesmo a própria ex-sister entrou na brincadeira. "Voltei, amores", publicou ela ao postar uma foto do rapaz com os cabelos emprestados da dançarina Brunna Gonçalves. O próprio apresentador, Tadeu Schmidt, se divertiu com a situação ao vivo ao notar que havia "uma nova participante na casa". Depois, Brunna revelou que todos usam suas perucas e que ela trouxe cinco cabelos diferentes para compor visuais durante sua estadia no reality. Segundo informações da própria rede Globo, Jade Picon, 20, Arthur Aguiar, 32, e Linn da Quebrada, 31 -todos do grupo Camarote- chegarão já na manhã desta quinta-feira (20). Eles receberam diagnóstico negativo para a doença após realizarem dois testes cada. Em conversa com Tiago Abravanel, 34, Eslovênia Marques, 25 e Douglas Silva, 33, Pedro Scooby, 33, compartilhou uma das suas teorias sobre as mudanças no cronograma do reality nesta noite de quarta-feira (19). Scooby diz acreditar na possibilidade de que alguns participantes tenham recebido diagnóstico positivo para a Covid-19 e devido a isso, a produção teve que adaptar os primeiros dias. Sem saber que está certo, o comentário do brother não chamou muita atenção dos participantes que logo discutiram outras teorias.

