Vinicius atende o Big Fone e indica Maike e Eva ao Paredão do BBB 25

O Paredão da semana será triplo. Além do participação do brother indicado pelo Líder, os dois mais votados pela casa vão estar na berlinda e um eleito pela pessoa que atendeu o Big Fone.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Big Fone tocou na noite deste sábado (22)! Vinicius foi mais rápido e conseguiu atender primeiro a ligação. Maike e Eva foram escolhidos pelo brother para ir ao 10º Paredão do BBB 25. Na mensagem, ele ouviu o recado de que poderia fazer mistério sobre a mensagem do Big Fone e escolheu não contar nada. O baiano apenas colocou as pulseiras vermelhas em suas indicações.

