Viih Tube ultrapassa Juliette e se torna a 2ª ex-BBB mais seguida

No ranking, a ex-BBB Sabrina Sato aparece em primeiro lugar, com 31 milhões e 400 mil seguidores.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As ex-BBBs Viih Tube, 23, e Juliette, 33, se tornaram as ex-participantes do reality global mais seguidas no Instagram, atrás apenas de Sabrina Sato, 42.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.