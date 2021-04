Viih Tube diz que errou de propósito para dar liderança a Gil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em conversa com o apresentador Tiago Leifert após sua eliminação na noite deste domingo do BBB 21, Viih Tube assumiu que errou em uma prova do líder para que Gilberto ganhasse. A influenciadora saiu do programa com 96,69% dos votos.

"Aquela jogada que você fez, da prova que o Gil ganhou agora, da prova da bolinha, você olha pra ele e você erra. Você errou de propósito?", perguntou o apresentador. Viih Tube concordou com a cabeça e disse que sim, favorecendo Gil.

"É uma jogada genial. Você falou: 'Cara, talvez eu erre, vou lá de propósito e vou depois falar pro Gil que eu deixei ele ganhar'. É uma jogada genial", completou Leifert. O apresentador ainda destacou que, durante o jogo, a influenciadora adaptava sua estratégia a cada nova liderança na casa.

A eliminação de Viih Tube foi a terceira maior rejeição da história do programa, ficando atrás apenas de Karol Conká, que saiu com 99,17% dos votos, e Nego Di, com 98,76% de rejeição. Fiuk e Gilberto, que disputavam o Paredão, permanecem na casa. Eles ficaram com 2,6% e 0,71 dos votos, respectivamente