Viih Tube dá casamento surpresa para a mãe em Maldivas e foge do buquê

Quando Viviane Di Felice resolveu jogar o buquê e decidir quem seria a próxima a se casar, foi surpreendida ao ver que as flores estavam na areia, já que Viih Tube e as amigas saíram correndo dando risada para não precisar se comprometer. Atualmente, Viih está namorando o também ex-BBB Eliezer.

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Durante sua viagem nas Maldivas com a família, Viih Tube resolveu presentear a mãe, Viviane Di Felice, com um casamento surpresa na praia. A mãe da ex-BBB foi pedida em casamento por Enrico Degan nesta sexta-feira (22) e a filha não perdeu tempo para organizar a cerimônia.

