Viih Tube afirma que vai deixar Juliette na xepa do BBB 21 se for líder novamente

"Ela estava na xepa. Assim Juliette não ficaria sozinha lá, nem a Camilla", afirmou. "Eu me senti mal de a Pocah ficar sozinha. Deixaria a Juliette com a Camilla, que são muito amigas para nenhuma ficar sozinha e traria a Pocah que eu gosto muito. Juntaria o útil ao agradável."

Porém, ela já adiantou que não levaria Juliette, a quem chama de amiga, para o grupo VIP, que tem direito a mais comidas e regalias dentro da casa. A advogada paraibana ficaria no grupo xepa, com opções limitadas de alimentação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Viih Tube comentou nesta quinta-feira (8) que gostaria de conquistar uma nova liderança no BBB 21 (Globo). A youtuber, que está se despedindo do cargo, contou que quer ganhar a prova que será realizada durante o programa ao vivo.

