'A vida das mulheres nos governos Lula e Dilma era melhor', diz Mônica Martelli

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das primeiras a chegar ao evento festivo promovido pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira (26), São Paulo, Mônica Martelli classificou de "misógino" o governo de Jair Bolsonaro. "Existe uma relação de agressões. A vida das mulheres nos governos Lula e Dilma era muito melhor".

Com camisa vermelha e calça preta, Mônica ainda clamou por uma participação feminina mais assertiva nesta reta final das eleições 2022. "Está na hora de ir para as ruas. Independente da classe social, da raça e do credo, as mulheres precisam lutar contra esse país da exclusão, violência e misoginia", diz ela .

A atriz também comentou sobre a difícil relação do atual presidente com a cultura. "Nós artistas viramos alvos do ódio de Bolsonaro. Ele trata a nossa classe como marginal e isso é inaceitável. Queremos um governo que pare de atacar a cultura e nos deixe voltar a existir e produzir", pontua.

Mônica Martelli, que até o último final de semana estava em cartaz com a peça "Minha Vida em Marte", no Teatro Renault, em São Paulo, comentou sobre o voto útil e o projeto de uma terceira via a longo prazo. "Vamos eleger Lula no primeiro turno para Bolsonaro sair logo. A saída desse senhor do governo vai fortalecer a democracia e aí sim a gente pensa em uma terceira via nas próximas eleições presidenciais", explica ela.