'Verdades Secretas' será reprisada na Globo a partir de 9 de agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela "Verdade Secretas", que foi ao ar em 2015 pela Globo, será reprisada a partir do dia 9 de agosto às segundas, terças, quintas e sextas na emissora. A novidade foi anunciada no Se Joga deste sábado (29), que contou com a participação do ator Rainer Cadete, que viveu Visky na história e voltará a interpretar o personagem em "Verdades Secretas 2".

"Estou muito feliz. Depois de seis anos, assistir de novo aquela história tão emocionante. Marcou uma história, não só na minha vida, também na teledramaturgia do Brasil, ganhou o Emmy e teve uma repercussão gigantesca". recordou o ator.

Com cabelo azul e onze quilos mais magro, o ator falou também sobre o processo para criação dessa nova fase do personagem. "Fiz este visual já tem uns dois meses, desde o início das gravações de 'Verdades Secretas 2'. Foi em torno de três horas até ficar pronto. A gente descoloriu, depois tingiu de azul até ficar nesta cor", disse.

Em 2018, Walcyr Carrasco já tinha manifestado o desejo de criar uma segunda edição da série de sua autoria, que teve bons índices de audiência e também de repercussão tanto da crítica, quanto nas redes sociais. O último capítulo da novela gerou 26,5 milhões de visualizações nas redes sociais durante seu horário de exibição, das 22h55 à 2h35.

Ainda sem previsão de estreia, a segunda temporada já está sendo gravada e será exibida exclusivamente no Globoplay. 'Verdades Secretas 2' contará novamente com a parceria de Carrasco e Amora Mautner, que trabalharam juntos em "A Dona do Pedaço" e "O Cravo e a Rosa". Grazi Massafera, que deu vida a Larissa e foi indicada ao Emmy Internacional pelo personagem, não estará na nova versão.