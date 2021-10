'Verdades Secretas II' terá de sadomasoquismo a sexo a três e ritmo de thriller

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Para todo autor, alguns personagens permanecem vivos, e a gente quer ter 'notícias' deles", afirma Walcyr Carrasco. "Isso me acontece muito, por exemplo, com a Aninha de 'Chocolate com Pimenta' [a protagonista da novela, papel de Mariana Ximenes]. Com frequência, eu penso em como ela estaria agora, passado tanto tempo, como se fosse uma amiga, uma parente."

Carrasco sentia o mesmo em relação a Angel, Giovanna e Visky, de "Verdades Secretas". "Eu tinha necessidade de voltar à vida deles, de participar. Ainda bem que a Globo me deu essa oportunidade."

O autor de "Amor à Vida", que trouxe o primeiro beijo entre dois homens da nossa TV, é pioneiro mais uma vez. "Verdades Secretas", escrita em 2015 para a faixa das 23h da Globo, é a primeira novela brasileira para adultos a ganhar uma segunda temporada, chamada de "Verdades Secretas II", com vários personagens da trama original. Também é o primeiro folhetim nacional a estrear diretamente no streaming.

Ainda não há previsão de exibição na TV aberta -e, quando houver, o público pode esperar por muitos cortes entre as cenas de sexo. Poucas práticas ficaram de fora. Há sequências de "ménage à trois", sadomasoquismo, strip-tease e até mesmo shibari, técnica japonesa em que uma pessoa é imobilizada por cordas enquanto outra estimula suas zonas erógenas.

A primeira "Verdades Secretas" foi um sucesso de audiência e recebeu o prêmio Emmy Internacional de melhor novela, mas também foi atacada por associar as agências de modelos à prostituição de luxo. "Eu falei a verdade", Carrasco se defende. "Os que me criticaram, ou não conhecem ou conhecem demais, e se sentiram atingidos."

O famoso "book rosa", o catálogo das modelos que se prostituem, está de volta, agora acompanhado pelo "book azul", que reúne modelos masculinos que fazem programas nas horas vagas. "Verdades Secretas II" também falará novamente do consumo desenfreado de drogas. Só que, dessa vez, legalizadas. Os remédios para emagrecer, que muita gente toma sem acompanhamento médico.

Uma das subtramas originais agora ocupa o centro do palco -o embate entre as modelos Angel e Giovanna, amigas que se tornaram rivais. No último capítulo da temporada original, a primeira, vivida por Camila Queiroz, matava a tiros o pai da segunda, papel de Agatha Moreira. Por vingança: Alexandre, feito por Rodrigo Lombardi, era casado com sua mãe, Carolina, interpretada por Drica Moraes. Mas esta se suicida quando descobre que o marido também era amante da filha.

Nesta nova fase, Angel perde o marido num acidente logo no primeiro capítulo. Sem dinheiro e com um filho precisando de tratamento médico, ela volta a trabalhar como modelo e a se prostituir. Mas Giovanna suspeita que Angel foi a responsável pela morte de Alexandre, e põe um detetive particular no encalço da ex-amiga. Não demora para os três formarem um triângulo amoroso.

A temporada de 2015, sob a batuta de Mauro Mendonça Filho, impressionou pelo apuro visual. Agora a direção artística é de Amora Mautner, que diz ter pegado pesado no formalismo.

"Recebemos a missão de fazer outra história, então partimos de outro princípio", diz Amora. "Além de todo o formalismo, que consideramos bom para a dramatização das cenas eróticas, percebemos que o melhor caminho seria o do thriller. Essa atmosfera diferente leva a escolhas diferentes."

"Eu já tinha experiência com cenas de sexo, porque trabalho com TV há muitos anos, mas nunca nessa quantidade e com essa demanda de serem o clímax da interpretação", prossegue a diretora. "Construímos as cenas junto com os atores, desde o desenvolvimento da ideia até onde queríamos chegar, o que estava por trás daquilo e o que aqueles personagens queriam conectar com o público através das imagens sexuais. Mas, no fundo, o que importa mesmo é a narrativa. Na nossa visão, não eram cenas de sexo. Eram cenas entre personagens."

Muitas figuras marcantes da primeira versão não aparecem mais. Algumas, porque suas histórias se concluíram. É o caso de Larissa, a modelo viciada em crack feita por Grazi Massafera, ou Anthony, o gigolô encarnado por Reynaldo Gianecchini.

Já Marieta Severo, que viveu Fanny Richard, a dona da agência Fanny Models, não pôde ser escalada por estar no elenco de "Um Lugar ao Sol", a próxima novela da Globo na faixa das nove. Para o seu lugar foi convidada Maria de Medeiros, que faz Blanche, a nova proprietária do negócio.

Esta é a primeira vez que a atriz portuguesa participa de uma novela no Brasil, apesar de já ter rodado alguns filmes por aqui. Convidada por Bruno Safadi -um dos diretores da obra, ao lado de Isabella Gabaglia, Gabriela Amaral e Fellipe Barbosa- ela aceitou o desafio de passar sete meses no Rio de Janeiro, longe da família, que mora em Paris, e sem tempo para ver os amigos locais.

"Novela é uma maratona", conta ela. "A gente não tem tempo de errar. Tem que acertar logo." E isto porque Maria nem encarou o ritmo habitual de 40 cenas por dia. Por causa da pandemia, a velocidade das gravações foi diminuída.

"A Blanche é muito diferente da Fanny", acrescenta a atriz. "Ambiguidade é o que a define. Ela tem um lado muito doce, mas também é férrea. É uma mulher controlada, que às vezes se deixa levar por impulsos. Maternal, mas também muito sensual. Cheia de contradições -ou seja, é uma ótima personagem."

Já se fala em uma "Verdades Secretas III"? "Acredito, sim, na possibilidade de uma terceira temporada", responde Walcyr Carrasco. "Mas a decisão é da Globo."

VERDADES SECRETAS 2

Quando Estreia nesta quarta (20)

Onde Globoplay

Classificação 18 anos

Autor Walcyr Carrasco

Elenco Camila Queiroz, Agatha Moreira, Maria de Medeiros, Rômulo Estrela

Produção Brasil, 2021

Direção Amora Mautner