'Verdadeira choradeira', Lisa Kudrow fala sobre reunião de 'Friends'

"Isso é muito bom e [na reunião] vamos relembrar e celebrar a série", explicou. Ela relembrou que antes do episódio especial, o elenco fez uma videochamada: "A primeira vez que estivemos juntos em uma ligação, mal conseguíamos nos concentrar no assunto porque não parávamos de rir."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Lisa Kudrow, 57, que ficou conhecida por interpretar Phoebe Buffay na série "Friends" (1994), falou sobre a relação do elenco principal da sitcom, antes do episódio de reunião dos atores que deve ir ao ar nesta quinta-feira (27) na HBO Max.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.