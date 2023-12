Velório de Pedro Henrique será em Porto Seguro (BA), cidade natal do cantor

A mulher do músico, a influenciadora Suilan Barreto, já está na cidade. "A gravadora já enviou a esposa dele para lá também, agora cedo. Passamos a madrugada com ela", completou.

Corpo do músico será transferido de Feira de Santana a Porto Seguro, após liberação do IML (Instituto Médico Legal). "Ele é natural de Porto Seguro. Os pais dele moram lá", contou Giovani Mandelli, diretor da gravadora Todah Music, em conversa com o UOL.

