Veja as vencedoras da 7º edição do WME Awards 2023

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O WME Awards 2023 foi entregue nesta quinta-feira (14), em São Paulo, e elegeu os destaques femininos da música brasileira no ano. A sétima edição do evento contou com apresentação de Preta Gil e Larissa Luz. As homenageadas da noite foram as cantoras Rita Lee e Dona Onete.

