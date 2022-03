Veja quem é quem na 1ª fase da nova novela bíblica 'Reis' da Record

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com efeitos visuais, computação gráfica e uma linguagem de cinema, a novela bíblica "Reis" tem tudo para se tornar uma das maiores da história da Record.

Na primeira fase, "Reis - A Decepção", o enredo vai retratar o afastamento de Israel em relação a Deus e o péssimo exemplo dado por aqueles que um dia foram escolhidos para conduzir a nação rumo aos caminhos do Senhor.

A novela vai mostrar o contraste entre um juiz negligente e seus filhos rebeldes na condução de um povo, e um pequeno garoto temente a Deus que assumirá seu lugar. Um retrato do declínio espiritual de Israel e a negligência de lideranças espirituais como principais temas a serem observados.

A emissora já gravou em sua totalidade a primeira fase. Ao todo, serão 20 episódios na primeira leva e mais 45 na segunda, com o nome "A Rejeição". Já a terceira fase, cujo nome ainda não foi divulgado, está ainda no início da produção. Veja abaixo quem é quem na trama.

Eli (José Rubens Chachá) - Pai de Hofni e Finéias. Viúvo. Levita, sacerdote e o juiz de Israel. O homem mais importante de Israel, responsável pelo andamento das atividades do tabernáculo de Deus. Julga a causa de todo o povo que vem até ele em Siló.

Hofni (Vinícius Redd) - Filho primogênito do juiz Eli e irmão de Finéias. Levita e sacerdote. Ajuda a cuidar do andamento do tabernáculo em Siló. Bom de conversa, se apoia em sua posição privilegiada para fazer o que bem entende.

Finéias (Edu Porto) - Filho caçula do juiz Eli e irmão de Hofni. Pai de Aitube. Levita e sacerdote. Ajuda a cuidar do andamento do tabernáculo em Siló. Ao contrário do irmão, Finéias tem medo que seu pai descubra seus delitos.

Jeus (Pedro Costa) - Israelita. Levita e ajudante de Hofni e Finéias. Quando não está nos afazeres do tabernáculo, ajuda a servir na casa do juiz Eli. Se faz de bom moço para Eli, mas na verdade é ajudante e braço direito de Hofni e Finéias.

Querên (Prisma da Matta) - Israelita. Feliz por ter sido escolhida como esposa de Hofni. Acredita que se casando com um homem de Deus pode projetar uma vida feliz ao lado do marido.

Melquisa (Arianne Botelho) - Israelita. Esposa de Finéias e mãe de Aitube. Apaixonada pelo marido, não tem problemas em seu casamento como vê acontecer com seus cunhados.

Aitube (Felipe Maia) - Filho de Finéias e Melquisa.

Elcana (Fernando Pavão) - Israelita. Marido de Ana e Penina. Pai de Gadias, Gadiel e Lael. Dono de plantações. Elcana é um homem justo e temente a Deus. Marido e pai dedicado, que preza pela paz em sua casa e com aqueles em sua convivência.

Ana (Branca Messina) - Israelita. Primeira esposa de Elcana. Mulher justa e temente a Deus, porém incompleta por não poder ter filhos, o que para a época é algo inaceitável.

Samuel (João Guilherme Chaseliov [criança]/ Rafael Gevú) - Israelita. É preparado para ser ajudante do juiz Eli, mas quanto mais o tempo passa, mais fica nítido para todos que Samuel é realmente um escolhido por Deus, verdadeiramente Seu servo e um representante dEle na Terra. Ouve a voz de Deus e, ao se tornar adulto, é confirmado como profeta. Foi o último juiz de Israel.

Penina (Julia Guerra) - Israelita. Segunda esposa de Elcana e mãe de Gadias, Gadiel e Lael. Precisa lidar constantemente com o fato de que o marido só a escolheu como esposa porque a primeira, a quem ele realmente ama, não pode lhe dar filhos.

Gadias (Rômulo Weber) - Israelita. Filho primogênito de Elcana com Penina.

Gadiel (Giovanni Dopico) - Israelita. Segundo filho de Elcana com Penina.

Lael (Amanda Petenucci) - Israelita. Terceira dos filhos de Elcana com Penina.

Eloá (Kíria Malheiros) - Israelita. Esposa de Samuel. Um amor de menina tanto como criança como quando se torna jovem.

Eliúde (Igor Cotrim) - Israelita. Marido de Ábila e pai de Zife e Zanata. Camponês. Bom marido e pai zeloso, prioriza a família acima até mesmo dos mandamentos de Deus.

Ábila (Vanessa Bueno) - Israelita. Esposa de Eliúde. Mãe de Zife e Zanata. Dedicada e mãe coruja.

Zife (Léo Belmonte) - Israelita. Filho primogênito de Eliúde e Ábila. Irmão de Zanata. Soldado em treinamento no exército. Embora siga à risca os ensinamentos do pai, por vezes contesta sua atitude de crer em outros deuses.

Zanata (Marcus Bessa) - Israelita. Filho caçula de Eliúde e Ábila. Irmão de Zife. Soldado em treinamento no exército. Tem em Zife seu melhor amigo e o vê como referencial de filho responsável.

Josué (Guilherme Duarte) - Israelita. Amigo de Eliúde. Dono dos campos para onde a arca da aliança será levada pelos filisteus. Homem simples e um bom amigo, porém facilmente influenciável por ser indefinido em sua fé.

Micael (Thiago Amaral) - Israelita. Órfão de pai. Marido de Sâmila e pai de Eliam e Tília. Homem de caráter e temente a Deus, que passa por muitas dificuldades financeiras. Seu prazer é ir ao tabernáculo em Siló para oferecer sacrifícios a Deus.

Sâmila (Natália Ferrari) - Israelita. Órfã de pai. Filha de Ada. Esposa de Micael e mãe de Eliam e Tília. Trabalha com sua mãe na casa do juiz Eli. Um tanto ingênua.

Ada (Giselle Tigre) - Israelita. Viúva de um levita e mãe de Sâmila. Prestativa, disposta e de bem com a vida. Após a morte do marido, Ada se torna uma mulher solitária e depende da generosidade do juiz Eli.

Jeodás (Augusto Zacchi) - Israelita. Rico. Dono de propriedades. Marido de Marilís e pai de Ézer. Homem obstinado e sagaz. Fiel aos rituais de sacrifício, Jeodás viaja para Siló todos os anos, não por ser devoto a Deus, mas para não manchar seu nome.

Marilís (Thaís Pacholek) - Israelita. Esposa de Jeodás e mãe de Ézer. Muito bonita e cheia de vida. Rejeitada pelo pai e irmãos. Faz parte do grupo de moças que se juntam na porta do tabernáculo para cantar e tocar instrumentos durante as festas.

Queila (Karize Brum) - Israelita. Esposa de Ézer. Como filha de prostituta, Queila cresceu acostumada com a mentira que a mãe sempre conta sobre seu pai ter morrido antes dela nascer.

Abiel (Dudu Pelizzari) - Israelita. Marido de Iana. Pai de Quis e Ner. Soldado do exército de Israel e dono de plantações. Melhor amigo de Obede e braço direito de Jotã. Ninguém é melhor com a lança do que Abiel.

Iana (Karla Hill) - Israelita. Esposa de Abiel. Mãe de Quis e Ner. Bonita e de personalidade calma, pacífica. Maior apoiadora do marido e filhos.

Quis (Enzo Ciolini) - Israelita. Filho primogênito de Abiel e Iana. Exímio soldado com habilidade com espada e com o arco e flecha. Não tem muito conhecimento sobre os princípios de Deus, por isso não compreende porque Israel não tem um rei.

Ner (Felipe Coutinho) - Israelita. Segundo filho de Abiel e Iana. Tem prazer no que faz e anseia ter sua primeira experiência na guerra e poder entrar em combate com os inimigos de Israel.

Obede (Alex Morenno) - Israelita. Marido de Bília. Pai de Jessé. Dono de campos de plantação e pastoreio. Homem temente a Deus, que preza pelos Seus princípios e mandamentos acima de tudo. Essa qualidade de fé que rege as suas escolhas no que faz.

Bília (Débora Sartori) - Israelita. Esposa de Obede. Mãe de Jessé. Simpática, que leva a vida de forma leve. Mãe e esposa amorosa e dedicada, se realiza em cuidar de sua família. Temente a Deus, ela compartilha da mesma qualidade de fé e princípios de seu marido.

Jessé ( Miguel Venerabile) - Israelita. Filho de Obede e Bília. Obediente aos pais. Possui a leveza de Bília e a constância de Obede, assim como o desejo de saber mais sobre o Deus de Israel que os pais tanto o ensinam.

Malquias (Daniel Blanco) - Israelita. Marido de Lavínia e pai de Belá. Camponês. Ainda na adolescência perdeu os pais e ficou sozinho na vida. Por alguns anos ambicionou se juntar ao exército para se vingar dos filisteus.

Lavínia (Pamela Tomé) - Israelita. Esposa de Malquias e mãe de Belá. Pacífica, porém forte em suas convicções. Tem em sua família e em sua fé seu principal tesouro. Se sente realizada com a família que formou e é perfeitamente feliz com a vida simples que leva.

Jotã (Duda Nagle) - Israelita. Pai de Kesha e filho de Sobal. Comandante do exército em Israel. Sério, focado e destemido. Personalidade forte, do tipo que faz o que precisa ser feito e fala sem rodeios. Vê no seu trabalho não uma profissão e sim um chamado, uma vocação.

Sobal (Cézar Pezzuoli) - Israelita. Pai de Jotã e avô de Kesha. Um dos principais anciãos de Israel. Homem respeitado entre as doze tribos de Israel, mas acostumado a não ter que tomar decisões importantes para a nação.

Kesha (Lyvia Maschio) - Israelita. Filha de Jotã e neta de Sobal. Se torna interesse amoroso dos irmãos Quis e Ner. Moça bonita, de personalidade alegre, porém tímida.

Zeror (Ilvio Amaral) - Israelita. Um dos principais anciãos de Israel. Vê na fé e a estrutura dos homens de Israel estremecidos, e se depara com a difícil tarefa de, juntamente com os outros onze anciãos de Israel, decidir como proceder diante do ataque repentino do inimigo.

Abas (Mauro Aragão) - Israelita. Um dos principais anciãos de Israel. Homem respeitado entre as doze tribos de Israel, benigno, mas acostumado a não ter que tomar decisões importantes para a nação, já que o juiz Eli é quem tem essa responsabilidade.

Jaziel (Paulo Gabriel) - Israelita. Descrito na Bíblia como um homem de Deus enviado por Ele para dar uma mensagem a Eli. Com fala firme é um homem com apenas uma missão: passar a difícil mensagem sobre o que acontecerá a Eli e aos seus descendentes.

Guedór (Anselmo Vasconcellos) - Filisteu. Marido de Anainér. Pai de Quedés, Lessér, Luciér e Alemér. Rei soberano de toda a Filístia. Refinamento, elegância e charme são as armas mais poderosas do rei e através dessas qualidades consegue convencer qualquer um a ceder o que desejar.

Anainér (Silvia Pfeifer) - Filistéia. Esposa de Guedór. Mãe de Quedés, Lessér, Luciér e Alemér. Rainha soberana de toda Filístia. Mulher bonita, extremamente elegante, refinada e atraente. Nunca precisa levantar a voz para ser ouvida. Coruja ao extremo com os filhos. Capaz de tudo para proteger todos em sua casa.

Quedés (Caetano O'Maihlan) - Filisteu. Filho primogênito de Guedór e Anainér. Príncipe de Asdode. Exímio guerreiro e líder nato. Verdadeiramente cumpre o papel do irmão mais velho, protegendo com unhas e dentes, tanto o legado de seu pai quanto os irmãos.

Lessér (Bruno Suzano) - Filisteu. Segundo filho de Guedór e Anainér. Príncipe de Ecrom. É o mais simpático e acessível de seus irmãos. Herdou a habilidade com as palavras de sua mãe e por isso é considerado o mais galanteador dos homens de sua família.

Alemér (Bruno Ahmed) - Filisteu. Filho caçula de Guedór e Anainér. O bebê da família. Fã de Luciér. Excelente soldado e recém promovido a governador de umas das cinco cidades filisteias. Ambiciona provar para o pai que é competente o suficiente para qualquer responsabilidade no reino.

Tabás (Gutto Ordoz) - Filisteu. Sobrinho de Guedór, irmão de Dobár, primo dos príncipes Quedés, Lessér, Luciér e Alemér. Príncipe de Gaza. É atraente. Tudo o que quer é permanecer nas graças do seu tio e primos para manter o posto de príncipe governante de uma das cinco cidades.

Dobár (Hugo Carvalho) - Filisteu. Sobrinho de Guedór, irmão de Tabás, primo dos príncipes Quedés, Lessér, Luciér e Alemér. Príncipe de Asquelom. Tem um comportamento mais jovial e leve do que seu irmão. Solícito e agradável com a família real e excelente soldado no exército filisteu.

Tomáz (Felipe Silcler) - Núbio. Servo principal e de confiança do palácio de Asdode. É a imagem do que a família real representa: requinte, beleza, refinamento, inteligência e elegância. E por causa dessas qualidades que ele foi trazido da Núbia para exercer o cargo de extrema confiança.

Tamembér (Marcelo Pio) - Filisteu. Ferreiro de Belém que presta serviços aos Israelitas. Não é segredo para ninguém que um ferreiro filisteu não é bicho confiável. Ao mesmo tempo que a prestam serviços, não se constrangem em enviar informações a respeito aos seus conterrâneos.

Tenáz (Bruno Franklin) - Filisteu. Ferreiro de Socó, que presta serviços aos israelitas. Tudo o que ele quer é ganhar a confiança dos príncipes e assim angariar uma posição de destaque no reino. O problema é que ele se acha muito esperto.