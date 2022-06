Veja as obras-primas de Candido Portinari, que tem mostras em cartaz pelo país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candido Portinari, um dos pintores brasileiros mais celebrados mundo afora, tem obras pouco ou nunca antes vistas pelo público na exposição "Portinari Raros", que abre as portas nesta quarta-feira (29) no Centro Cultural do Banco do Brasil, o CCBB, no Rio de Janeiro.

As obras, que vieram de coleções particulares, projetos de figurinos e até de cenários para balé, são divididas na mostra em nove eixos temáticos --"Fauna", "Paisagens", "Desenhos", "Infância", "Carajá", "Balé Iara", "Gráfica", "Fora de Série", "Flores". Há ainda a seção "Carrossel Raisonné", que consiste numa projeção de todos os trabalhos produzidos pelo pintor.

Candido Portinari também tem uma exposição aberta no MIS Experience, em São Paulo, batizada de "Portinari para Todos". Esta, porém, não tem obras penduradas nas paredes, mas projeções delas, assim como ocorreu em "Beyond Van Gogh", também em cartaz na capital paulista, que já recebeu 310 mil pessoas com sua proposta instagramável.

Conheça abaixo as cinco obras-primas do pintor --entre elas, os painéis "Guerra" e "Paz", que ocupam a sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York, e tem seus estudos à mostra no CCBB do Rio de Janeiro.