Veja o que os integrantes do RBD fizeram após a separação da banda há 15 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo RBD está prestes a fazer um reencontro com a turnê "Soy Rebelde", que terá passagem pelo Brasil em novembro. Desde a separação da banda, em 2008, até os dias de hoje, muita coisa mudou na vida dos integrantes.

A banda composta por Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Dulce María, Christian Chavez e Christopher von Uckermann surgiu a partir da novela "Rebelde" e conquistou milhares de fãs no Brasil. Com a separação da banda, muita coisa aconteceu em suas vidas, inclusive, a formação da banda já não é a mesma.

ANAHÍ

Ao interpretar Mia Colucci, Anahí fez todo mundo se apaixonar por uma patricinha, inclusive copiar o seu look com uma estrelinha na testa. Antes de participar de "Rebelde", ela já atuava e cantava desde os nove anos. Anahí até chegou a trabalhar com Christopher von Uckermann na novela "O Diário de Daniela", anos antes do RBD.

O fim do grupo fez a artista seguir na carreira de cantora, lançando em 2009 o álbum "Mi Delírio" e em 2016 "Inesperado". Ela também se casou em 2015 com Manuel Velasco Coello, político mexicano que foi governador do estado de Chiapas de 2012 a 2018. Eles tiveram dois filhos.

MAITE PERRONI

Maite até tentou seguir carreira na música, com o álbum "Eclipse de Luna", mas descobriu sua força nas novelas e séries. Ela atuou em novelas como "Cuidado com o Anjo" e, recentemente, fez seu papel de maior sucesso, a Alma Solares na série "Desejo Sombrio" da Netflix.

A artista se casou em 2022 com Andrés Tovar, produtor de TV, e no início deste mês eles anunciaram que vão ser pais.

ALFONSO HERRERA

Dentre os integrantes do grupo, Alfonso, também chamado de Poncho pelos fãs, foi o que mais sucesso teve na carreira como ator. Após a separação, ele não quis mais saber de cantar, o que pode ser um motivo para não fazer parte da nova turnê do RBD e nem ter participado da live que o grupo fez na quarentena.

Como ator, ele participou da série "Sense 8" -cujo um dos episódios foi gravado durante a Parada LGBTQIA+ em São Paulo-, "Ozark", "A Rainha do Sul", todas da Netflix. Também fez papel de um padre na série "O Exorcista".

Herrera é casado e foi pai pela segunda vez em 2020.

DULCE MARÍA

Dulce possui uma relação próxima com o Brasil. Ela focou na carreira musical e foi bem sucedida nisso. Em 2010 ela lançou o EP "Extranjera" e emplacou o hit "Inevitable" no ano seguinte. Também lançou o álbum "Sin Frontera", em 2014, "DM" em 2017 e "Origen" em 2021. Ela ainda fez colaborações com artistas brasileiro, como MC Kevin O Chris e Marília Mendonça, esta última lançada depois da morte da sertaneja.

Dulce foi mãe pela primeira vez no final de 2020, e por isso não participou da live de reencontro feita pelas integrantes do grupo.

CHRISTIAN CHÁVEZ

Chavez também acumula parcerias com brasileiros. Em 2010 lançou seu primeiro disco solo chamado "Almas Transparentes". Dois anos depois ele gravou o disco "Esencial" ao vivo em São Paulo. Seu último EP foi o "Conectado", focado no mercado brasileiro, com participações de Lexa, Gustavo Mioto e Li Martins, ex-Rouge.

Ele não deixou a carreira de ator completamente de lado. Em 2020 integrou o elenco da série "A Casa das Flores", da Netflix.

CHRISTOPHER VON UCKERMANN

O artista lançou seu primeiro disco logo após a separação do RBD, mas não fez muito sucesso. Ele seguiu como ator e, Durante a pandemia de Covid-19, o artista compartilhou várias mensagens negacionistas contra a vacina e fake news. Em uma publicação da prefeitura de Sobral, no Ceará, que utilizou a foto do RBD para promover a vacinação, ele reclamou nos comentários.