Veja como está a vacinação contra a Covid-19 no Brasil

77,1% DA POPULAÇÃO COM AO MENOS UMA DOSE 65,1% DA POPULAÇÃO COM O 1º CICLO VACINAL COMPLETO 9,3% DA POPULAÇÃO COM A DOSE DE REFORÇO % DA POPULAÇÃO ADULTA VACINADA Estado - Ao menos uma dose - Totalmente São Paulo - 84,3% - 76,9% Mato Grosso do Sul - 80,6% - 71,3% Rio Grande do Sul - 80,3% - 69,7% Santa Catarina - 82,3% - 69,4% Minas Gerais - 79,4% - 68,5% Paraná - 80,7% - 68,0% Ceará - 76,3% - 66,0% Distrito Federal - 76,0% - 65,7% Espírito Santo - 77,8% - 65,5% Piauí - 78,7% - 64,7% Sergipe - 75,5% - 63,7% Rio Grande do Norte - 74,7% - 63,3% Rio de Janeiro - 76,5% - 61,9% Pernambuco - 76,2% - 61,9% Paraíba - 77,8% - 61,3% Goiás - 72,6% - 58,5% Mato Grosso - 73,9% - 57,8% Bahia - 73,1% - 57,0% Rondônia - 67,8% - 55,1% Alagoas - 71,4% - 54,0% Tocantins - 67,8% - 51,9% Amazonas - 64,9% - 50,8% Maranhão - 64,3% - 48,9% Acre - 63,8% - 47,7% Pará - 62,0% - 47,3% Roraima - 56,7% - 39,7% Amapá - 59,8% - 39,1%

