'Vamos botar para lascar', avisa Simaria sobre a primeira apresentação solo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Simaria Mendes,40, já tem marcada a data da primeira apresentação que irá fazer depois de se separar musicalmente da irmã Simone. A sertaneja anunciou nesta sexta-feira (7) que será uma das atrações do La Musa Awards, premiação aos artistas latinos do mundo todo no Hard Rock Casino, na Flórida, Estados Unidos.

"Vou botar para lascar", revelou Simaria nos stories do Instagram. O anúncio foi feito pela página oficial do evento, que foi imediatamente compartilhado pela cantora brasileira. Além de se apresentar no palco, ela irá conduzir a premiação de uma categoria no evento que será realizado na próxima quinta-feira (13).

Simaria também deu uma entrevista para o Fantástico que vai ao ar neste domingo (9) e a repórter Renata Ceribelli adiantou alguns pontos da conversa que teve com a sertaneja em São Paulo. "Falamos sobre sua nova fase profissional, agora em carreira solo, depois de 10 anos cantando em dupla com a irmã Simone. Simaria falou também sobre as especulações em torno do fim da parceria e da saúde que a afastou dos palcos", explicou Ceribelli. Simaria publicou o vídeo de apresentação da entrevista.

Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla em agosto, após muitas especulações sobre o término. Elas se pronunciaram oficialmente nas redes sociais da ex-dupla. "Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone", dizia ao comunicado.