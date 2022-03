'Vai estar no meu coração para sempre', diz Vyni ao se declarar a Eliezer no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vinícius aproveitou a noite pós-Paredão deste domingo (13) para se declarar a Eliezer, seu maior companheiro dentro do Big Brother Brasil 22. O cearense primeiramente pediu para que Eli dormisse "de conchinha" com ele, enquanto demonstrava a chateação por estar na berlinda.

"Se quiser descer mais a mão, não tem problema não. Não estou reclamando, não", brincou Vyni. "Eli tem que fazer o que eu quiser porque eu estou no Paredão. Eu já estou cheio de problema [...] Faz de conta que você gosta de mim igual a Nat". "Mas aí o carinho da Nat é diferente, né?", respondeu o designer.

Mais tarde, enquanto os dois conversavam na cama, Eli pareceu adormecer e não respondeu mais às falas do advogado. Vyni então trouxe uma lâmpada para perto do rosto de Eli, dizendo: "Não dorme, não. Eu sei que você não está dormindo. Para! Eu estou cheio de problema, Eliezer".

"Qual é o seu nome? Você vai estar no meu coração, sabia? Para sempre. O nariz mais bonito que eu já vi na vida", continuou. Sem receber resposta, ele desistiu da conversa e virou-se para o outro lado.

Mais cedo, Vyni também desabafou sobre o Paredão com Linn da Quebrada, que se emocionou. "Estou feliz comigo e orgulhoso de mim porque estou percebendo agora, independente de ser tarde ou não, que eu me amo. Eu só posso ser eu, não posso ser outra pessoa além de mim", explicou o emparedado.

"Eu não posso nunca concordar em ouvir das pessoas que o mundo não tem mais jeito. Eu estaria negando quem eu sou, a minha humanidade. Eu entreguei meu coração e alguém vai receber."

Gustavo, Pedro Scooby e Vyni estão no Paredão desta semana do BBB 22. A definição aconteceu na noite deste domingo após votação com direito a contragolpe e votos no confessionário. DG conseguiu escapar da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta.

A noite de Paredão começou com Arthur, anjo da semana pela terceira vez, imunizando Paulo André. "Quero que ele fique mais uma semana tranquilo no jogo", disse o ator. O atleta chorou ao receber o benefício do anjo.

Vetado da última Prova do Líder por Pedro Scooby, Eliezer escolheu puxar Gustavo para o Paredão junto a ele. "Pela minha coerência aqui no jogo e para proteger Eslô e Vyni". Gustavo, por sua vez, contragolpeou Vinícius e o levou ao Paredão. No confessionário, o bacharel em direito disse que errou ao indicar o cearense.

Já na formação deste domingo, Pedro Scooby foi indicado ao Paredão por Lucas, líder da semana. "Ele é um cara muito forte no jogo e isso me atrapalha", disse o estudante de medicina ao indicar o surfista. Enquanto DG foi o mais votado pela casa, com 5 votos.

Na Prova Bate e Volta, Douglas conseguiu se safar da berlinda após ter recebido o menor número de bolas vermelhas e eliminando Gustavo na última rodada em uma dinâmica de sorte.