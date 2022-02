'Vai entender quando a água bater na bunda', diz Arthur sobre Jessi no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arthur Aguiar está indignado com as atitudes de Lina, Jessilane, Tiago Abravanel e Natália. Após a formação do 5º paredão da edição do BBB 22 (Globo), em conversa com PA, Pedro Scooby e DG, o cantor compartilhou sua opinião sobre o que aconteceu na noite.

Anjo da semana, Arthur imunizou Natália e a sister (em conjunto com o grupo) escolheu indicar PA, amigo de Arthur, na berlinda. A votação aconteceu em grupo e pela primeira vez testou as alianças dos brothers e sisters da casa.

Foi por pouco que Jessilane não parou no paredão. Ela foi a escolha do grupo do quarto lollipop, formado por Eslovênia, Laís, Jade, Larissa, Vinicius, Eliezer e Brunna, que chegaram rapidamente em um consenso. Jessi escapou vencendo de virada a prova do bate e volta. Eliezer também jogou a disputa.

Indicada pelo líder Lucas, Brunna não teve chances de tentar escapar da berlinda e Gustavo, em consequência do Big Fone, foi indicado por ela. Ele tentou se salvar na prova, mas não teve sorte.

Eis que tanto Arthur como Scooby e PA ficaram chateados com a escolha de Jessilane, Tiago, Lina e Natália. "Não consigo entender", disparou Arthur no gramado. "Só vai entender quando a água bater na bunda", completou.

O grupo de Jessilane tinha a chance de proteger o grupo de Arthur e Scooby votando em Laís, e não no PA. Ao tentar explicar o motivo da escolha, Tiago Abravanel não foi compreendido pelos brothers. "Eu respeito, mas não entendo", argumentou Arthur.

A justificativa da escolha em PA foi baseada em "equilíbrio dos grupos", segundo explicou Abravanel, já que Brunna e Laís fazem parte do mesmo ciclo de amizades. No momento da votação, Lina e Jessi ficaram mais tranquilas com a indicação e PA, enquanto o neto do Silvio Santos e Natália foram mais resistentes e preferiram Laís. No entanto, eles chegaram a um acordo.

Pedro Scooby ficou ainda mais revoltado que Arthur e chegou a chamar os brothers de falsos e também que tinha vontade de desistir do programa.

Apontado como ótimo jogador e estrategista, Arthur Aguiar foi elogiado nas redes sociais. O público também julgou a escolha de Jessilane como equivocada, já que a sister demonstra estar tranquila com os membros do quarto lollipop que votaram nela.

"Se tem algo que me identifico com o Arthur é essa irritação com gente burra. Sou igualzinho", escreveu um perfil no Twitter. "