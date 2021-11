Um Lugar ao Sol é a novela com melhores índices do Globoplay

Logo na semana de estreia, dois jogos de futebol atrapalharam a transmissão, forçando a mudança do horário habitual. Na semana seguinte, com o amistoso da seleção brasileira de futebol, a exibição da trama foi jogada para depois das 22h.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Um Lugar ao Sol" é a novela com a melhor performance no Globoplay, segundo a plataforma. Esse índice de sucesso é alcançado em comparação com as últimas quatro novelas da faixa das nove exibidas na TV Globo.

