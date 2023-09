Último dia de shows no The Town terá céu nublado e sol no início da tarde, sem chuva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quinto e último dia de shows no The Town, neste domingo (10), deve ter céu nublado com aumento de temperatura ao longo do dia, mas sem previsão significativa de chuva, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, da prefeitura da prefeitura paulistana.

Durante a tarde, os termômetros podem marcar a 27°C, máxima prevista, com períodos de céu aberto. A mínima prevista pelo CGE é de 17°C.

Gloria Groove e Jão se apresentam no palco The One, que também recebe Pabllo Vittar com as participações de Liniker e Jup do Bairro. No palco principal entram as cantoras Iza, Kim Petras e H.E.R., antes de Bruno Mars realizar seu segundo show no festival.

As apresentações serão transmitidas no Globoplay, no canal Bis e no Multishow.

*

Palco Skyline

- 23h - Bruno Mars

- 20h25 - H.E.R.

- 18h15 - Kim Petras

- 16h05 - Iza

Palco The One

- 21h45 - Jão

- 19h20 - Gloria Groove

- 17h10 - Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro

- 15h - Marina Sena canta Gal Costa

Palco Factory

- 22h - Xênia França

- 20h - Tassia Reis

- 18h - Cynthia Luz

- 16h - N.I.N.A.

Palco São Paulo Square

- 20h30 - Richard Bona

- 18h30 - Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso

- 16h30 - São Paulo Big Band convida Luciana Melo e Jesuton

- 15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

- 23h30 - Oddjs Aka Davis x Vermelho x Zopelar

- 21h25 - Darren Emerson & Gui Boratto Live

- 19h50 - Crazy P Soundsystem

- 18h05 - Lion Babe

- 16h35 - Paradise Guerrilla

- 15h05 - Dj Mau Mau B2b Etcetera