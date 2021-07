Tyler Posey, de Teen Wolf, diz que namorada o ajudou a se descobrir 'sexualmente fluido'

Em setembro do ano passado, o ator criou sua conta no aplicativo OnlyFans, mais conhecido por ser utilizado para publicar material erótico pago, e publicou um vídeo nu enquanto tocava violão.

O ator já foi acusado de fazer "gaybaiting", que seria uma técnica de marketing para atrair o público, quando afirmou em sua conta do OnlyFans que já tinha se relacionado com homens. Ele aponta que já recebeu muitos comentários cruéis e ameaças após sua declaração.

Ele afirma que a busca pelo autoconhecimento tem sido incentivada pela namorada, a cantora Phem, 26. "Ela me ajudou a perceber que eu me encaixo sob o guarda-chuva queer e que sou sexualmente fluido."

