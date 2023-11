Tyler Christopher, de 'General Hospital' e 'Days of Our Lives', morre aos 50 anos

De acordo com Bernard, Christopher faleceu após sofrer um "evento cardíaco" em seu apartamento em San Diego. "Tyler era um indivíduo verdadeiramente talentoso que iluminava a tela em cada cena que apresentava e adorava trazer alegria aos seus fãs leais através de sua atuação", afirmou ele, no texto.

Tyler Christopher é lembrado por sua atuação em "General Hospital", onde interpretou os papéis de Nikolas Cassadine e Connor Bishop, durante os anos de 1996 a 2016. Além disso, ele também foi marcante como Stefan DiMera em "Days of Our Lives", de 2001 a 2019.

