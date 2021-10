'Turma da Mônica - Lições' divulga trailer oficial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na véspera do Dia das Crianças, a Paris Filmes divulga o trailer oficial do filme "Turma da Mônica - Lições", marcado para chegar aos cinemas no dia 30 de dezembro de 2021.

Dirigido por Daniel Rezende ("Turma da Mônica - Laços", "Bingo, o Rei das Manhãs", "Ninguém Tá Olhando"), o live-action abordará o crescimento da turma do Bairro do Limoeiro enfrentando a passagem da infância para a pré-adolescência e a mudança de escola das personagens.

Uma das lições apresentadas pelo filme é que fazer novos amigos pode ser difícil, mas dividir os momentos com eles faz tudo valer a pena.

No trailer, Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) se esquecem de fazer o dever de casa e fogem da escola. Os pais de Mônica decidem mudá-la de colégio.

Porém, mesmo fazendo novos amigos, a turminha sente saudade da união que sempre tiveram. Dessa forma, Cebolinha resolve bolar um plano infalível com Magali e Cascão para trazer Mônica de volta mesmo que para isso precise recuperar o coelhinho Sansão para a amiga.

Recentemente, uma nova personagem foi apresentada para os fãs da turminha do Bairro do Limoeiro. Na sequência do filme, Mônica conhece Marina (Laís Villela), sua primeira amiga na nova escola.

A personagem já existia nos quadrinhos e agora no filme será uma menina "bondosa, confiante e inteligente" e "admirada por seu caráter solidário e seu talento com desenho e pintura".

A sequência vai contar com participações especiais de Malu Mader e Isabelle Drummond. O primeiro filme live-action dos personagens de Mauricio de Sousa levou mais de 2 milhões de espectadores aos cinemas.

A adaptação é uma produção da Biônica Filmes em coprodução com Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento, Paramount Pictures e Globo Filmes.

Link para trailer no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=G3IjDP68Qno