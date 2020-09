Túlio Maravilha dá pista que mulher dele estará em A Fazenda 12

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cristiane Maravilha, mulher de Túlio Maravilha, deve estar em A Fazenda 12, que começa nesta terça (8) na Record. Foi o próprio ex-jogador que deu indícios da participação de Cristiane no reality rural ao publicar no Stories do Instagram, na noite de domingo (6), uma foto ao lado dela com a seguinte legenda: "Três meses sem você, não vai ser fácil."

Túlio fez parte do elenco da última edição do programa, em 2019. O casal também competiu em outros dois realities shows da Record, o Power Couple Brasil e o Troca de Esposas

Oficialmente, os primeiros nomes do elenco de A Fazenda 12 serão anunciados antes de terça (8) pelo perfil do programa no TikTok, aplicativo que é parceiro da atração nesta edição.