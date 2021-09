Tudum: Saiba o que esperar da primeira edição global de festival da Netflix

Imelda Staunton, nova rainha Elizabeth 2ª da série "The Crown", manda mensagem diretamente do set da 5ª temporada.

Serão mostradas as prévias da aguardada "The Sandman", adaptação dos quadrinhos da DC criados por Neil Gaiman.

As brasileiras Maisa Silva, Bruna Marquezine e Manu Gavassi falam sobre as séries "De Volta aos 15" e "Maldivas".

Dwayne Johnson apresenta uma cena inédita e exclusiva do filme de ação "Alerta Vermelho", que tem também Ryan Reynolds e Gal Gadot no elenco.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tudum, festival da Netflix que terá sua primeira versão internacional após duas edições no Brasil (uma presencial e uma virtual) em 2020, ocorre no sábado (25) das 13h às 16h, mas os fãs das produções do serviço de streaming estão ansiosos para saber quais serão as novidades anunciadas.

