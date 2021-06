Tudo o que você precisa saber antes de assistir à série 'Loki'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tom Hiddleston, 40, volta à pele do deus da trapaça na série "Loki", que estreia nesta quarta-feira (9) na Disney+. O vilão já é interpretado por ele desde a primeira aparição no Universo Cinemático da Marvel (MCU, na sigla em inglês), no filme "Thor", de 2011.

Os seis episódios vão mostrar o personagem após a Batalha de Nova York, quando ele escapa da custódia dos Vingadores e rouba uma pedra do tempo e espaço conhecida como Tesseract, também chamada de Cubo Cósmico. Esses acontecimentos ocorreram no filme "Vingadores: Ultimato", de 2019.

Na trama, Loki vai abusar das viagens no tempo e será capturado por um grupo conhecido como Autoridade da Variação Temporal (TVA), cuja missão é manter os acontecimentos de vários universos na sequência apropriada. Por conta disso, o vilão será privado de seus poderes mágicos de alteração da aparência.

"Você pega Loki, que parece sempre estar no controle, e o coloca em um ambiente no qual ele não tem nenhum controle, nenhum poder, nenhuma potência", explica Hiddleston. "Ele é privado de toda a familiaridade."

Owen Wilson, 52, aparecerá na série como o agente Mobius M. Mobius, da TVA. O personagem vai precisar da ajuda de Loki para encontrar um assassino que está transtornando a linha do tempo. O ator contou que não assistiu muitos filmes da Marvel e que precisou da ajuda de Hiddleston para entender a trama.

Também estão no elenco nomes como Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. A diretora é Kate Herron, enquanto o roteiro foi assinado por Michael Waldron.

No último domingo (6), um vídeo de divulgação mostrava uma imagem da ficha de Loki na TVA. O sexo dele aparecia como "fluido", o que causou reações positivas entre fãs da Marvel que pedem mais representatividade LGBTQIA+ nas produções do estúdio.

No Brasil, o DJ Alok foi escolhido para participar do lançamento por conta da similaridade nos nomes. Ele fará uma live no Instagram na quarta, a partir das 21h, para comemorar a estreia da série. A apresentação contará com participação da cantora Marília Mendonça, que se declara fã da Marvel.

Outra ação por aqui foi "esconder" um Tesseract em São Paulo. Um holograma do objeto foi instalado em um totem digital instalado num abrigo de ônibus, que também foi completamente caracterizado com imagens da nova produção Marvel. Quem quiser ver e tirar fotos, pode ir até a Avenida Paulista, na altura do número 2026, até o próximo dia 14.

CONHEÇA O PERSONAGEM

Já no primeiro filme do Deus do Trovão, Loki é apresentado como irmão adotivo de Thor. Ele quer o trono do reino de Asgard, embora ele pertença por direito ao irmão.

O personagem é descendente dos gigantes de gelo, de quem herdou suas habilidades mágicas. Apesar da aparência humana, ele tem força, longevidade e resistência acima do normal.

Conhecido como "deus da trapaça", ele é carismático e irônico, além de sempre ter um truque ou pegadinha na manga. Entre elas, está incorporar o visual de outras pessoas.

O personagem foi criado por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby com base na mitologia nórdica. Antes dos cinemas e da TV, ele apareceu nos quadrinhos da Marvel.

*

O QUE ASSISTIR ANTES DA SÉRIE

1 - "Thor" (2011)

Loki elabora um plano para herdar o poder de Asgard, que deveria ficar para o irmão Thor (Chris Hemsworth).

2 - "Os Vingadores" (2012)

Com a promessa de que será o soberano do planeta, Loki volta à Terra e rouba o Tesseract. Para contê-lo, diversos super-heróis precisam se aliar pela primeira vez.

3 - "Thor: O Mundo Sombrio" (2013)

Loki se alia a Thor em um plano audacioso para salvar o universo do elfo negro Malekith (Christopher Eccleston), que acordou de um longo sono e está louco para levar todos para a escuridão eterna.

4 - "Thor: Ragnarok" (2017)

Após o desaparecimento do pai, Thor e Loki enfrentam a irmã mais velha, Hela (Cate Blanchett), a deusa da morte, e precisam evitar a destruição de seu mundo.

5 - "Vingadores: Guerra Infinita" (2018)

O vilão Thanos (Josh Brolin) tortura Thor para tentar conseguir o Tesseract, com a finalidade de reunir as joias do infinito e ficar invencível. Loki tenta salvar o irmão, mas acaba morto.

6 - "Vingadores: Ultimato" (2019)

Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os heróis precisam lidar com a dor e liderar a resistência. É nesse filme que Loki pega de novo o Tesseract, o que o leva ao momento da série.