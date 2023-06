Treat Williams, ator de 'Everwood', morre em acidente de moto aos 71 anos

Williams estreou no cinema em 1976, em "Deadly Hero". A participação dele em "Hair", baseado no musical da Broadway, em 1979, é considerada um dos pontos altos da carreira. Na ocasião, o ator foi indicado ao Globo de Ouro pela primeira vez. Ele teve outra indicação dois anos mais tarde pelo papel em "O Príncipe da Cidade".

Segundo as investigações iniciais, o motorista não teria visto a moto do ator. Williams chegou a ser levado de helicóptero para um hospital em Nova York, mas não resistiu.

Os bombeiros informaram à revista que o acidente aconteceu por volta das 17h, em uma estrada no estado de Vermont, no nordeste dos Estados Unidos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Treat Williams, protagonista das séries "Everwood" e "Chicago Fire" e do filme "Hair", morreu aos 71 anos nesta segunda-feira (12) após sofrer um acidente de moto. A morte foi confirmada à revista norte-americana People pelo agente do ator, Barry McPherson.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.