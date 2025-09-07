   Compartilhe este texto

Travis Scott volta ao Brasil no The Town com seu trap de arena agora arrefecido

Por Folha de São Paulo

07/09/2025 0h30 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No hip-hop de alta magnitude de Travis Scott, toda música é tentativa de clímax. Um ano após seu show esgotado em São Paulo e sua passagem controversa no Rock in Rio, onde atrasou 40 minutos e não poupou críticas à organização, o artista trouxe novamente seu trap de arena para o Brasil.

Dessa vez, Scott fez as pazes com a organização do Rock World --responsável pelo Rock in Rio e pelo The Town. O rapper subiu ao palco na hora marcada e a partir de então encadeou 25 músicas em pouco mais de uma hora.

A matemática só funciona graças ao formato do show: cada faixa dura cerca de 2 minutos, espaço para um par de estrofes e refrão. O resultado esperado é um show de octanagem elevada, mas, no The Town, a fórmula deu sinais de cansaço.

Scott ainda é um dos maiores rappers da atualidade, lança tendências e joga como ponta de lança do hip-hop para além da música --seu trabalho se espraia na moda, por exemplo, prova são os vários óculos à la Travis Scott na plateia do The Town.

Sua obra, porém, chega a uma década e o rapper pode ser vítima do seu sucesso: é difícil se desamarrar das estruturas que, em três discos, o transformaram em referência do trap, um dos mais populares e jovens gêneros musicais do mundo.

Não há dúvida de que Scott ainda tem muita gasolina para queimar: "Fe!n", um dos maiores sucessos da carreira do artista, foi executada três vezes --bem menos do que em outros de seus grandes shows. "Sicko Mode", outro sucesso, também fez um impressionante espetáculo ao vivo.

Na plateia, rodas de mosh (bate-cabeça, para os não iniciados) e sinalizadores vermelhos faziam o décor típico dos seus shows --para alegria dos fãs, adolescentes e jovens que também pularam em outros hits, como "Highest in the Room".

Em outro de seus sucessos, "Goosebumps", o rapper mostra que não é preciso cantar para reinar no trap: a força está justamente no uso da sua performance inflamada, a presença real em uma era de redes sociais soberanas.

Mas são os espaços entre os hits que mostram um artista em busca de um novo ato --e um público buscando entendê-lo.

Não por acaso as faixas da recente mixtape "Jackboys 2", caso de "Kick Out", não tiveram tanto impacto no público. Em que pese a novidade da música, lançada há alguns meses, é sua falta de audácia --marca registrada do artista-- que fez dela momento passageiro.

O rapper foi prejudicado pela estrutura de áudio do palco. Se a pista se estende por algumas centenas de metros, espera-se que o som também o faça. Não foi o caso, um problema previsível para a organização em se tratando da música de textura essencialmente eletrônica de Scott.

Logo após a meia-noite, Scott fechou o show seguido por um show de fogos de artifício. A plateia ainda esperou por alguns minutos e criou esperança quando uma entidade mítica surgiu em frente ao telão sob uma impactante versão eletrônica de música clássica. Travis Scott não voltou: era apenas um boneco de dragão de 15 metros que anunciava a abertura do palco The Tower.

Bastidores da Política - Defensoria acorda e mostra estragos feitos pela PF e Ibama ao meio ambiente Bastidores da Política
Defensoria acorda e mostra estragos feitos pela PF e Ibama ao meio ambiente

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

+ Arte e Cultura


06/09/2025

Lauryn Hill, no The Town, canta clássicos para mais velhos em dia de novinhos

06/09/2025

Jean Paulo Campos celebra primeiro protagonista depois de adulto

06/09/2025

'Foi um processo árduo, mas ele está a cada dia melhor', diz João Silva sobre Faustão

06/09/2025

Solteira, Bruna Griphao diz que está mais exigente

06/09/2025

Diego Hypolito diz que também 'shippa' namoro com Gil do Vigor

06/09/2025

Filipe Ret sai em defesa de Oruam no The Town e pede liberdade

06/09/2025

Estou vivendo meu melhor momento, diz Vitória Strada sobre carreira

06/09/2025

Show de Don Toliver no The Town é interrompido por questões de segurança

06/09/2025

No The Town, João Guilherme nega reconciliação com Bruna Marquezine

06/09/2025

Sasha diz que acha 'superlegal' marido ser chamado de Sasho

Foto: Reprodução/Instagram

06/09/2025

Linn da Quebrada faz alerta sobre saúde mental no The Town

06/09/2025

Matuê reúne fãs de trap em aquecimento para Travis Scott no The Town

06/09/2025

João Lucas diz que não se incomoda em ser o Sasho: 'Acho genial'

06/09/2025

Burna Boy leva fusão de afrobeats, reggae e hip hop ao festival The Town

06/09/2025

MC Cabelinho é recebido por público jovem e fiel com rodas punk e sinalizadores no The Town

06/09/2025

Thiago Martins comemora recuperação de infecção pulmonar após perder 10 kg

06/09/2025

The Town 2025 abre as portas em São Paulo com chuva fina e fãs de trap

06/09/2025

'Father Mother Sister Brother' surpreende e leva Leão de Ouro em Veneza

06/09/2025

'Mata Hari', vencedor em Veneza, mostra obsessão paterna de David Carradine

06/09/2025

Bienal de Dança de Lyon homenageia o Brasil com Lia Rodrigues e nova geração

06/09/2025

Jojo Ramen e Salvi abrem unidades vizinhas no Baixo Pinheiros

06/09/2025

Pompidou brasileiro terá prédio com inspiração nas obras de Amilcar de Castro

06/09/2025

Artista Eva Jospin expõe em São Paulo florestas de papelão, madeira e fibras

06/09/2025

O medo não faz parte de mim, afirma Fafá de Belém

Foto: Reprodução

06/09/2025

Roberta Miranda critica mãe de Marília Mendonça

06/09/2025

Museu do Ipiranga faz 130 anos e exposições batem recordes de visitação

06/09/2025

Museu do Ipiranga planeja construir um edifício para abrigar sua reserva técnica

06/09/2025

Programação da TV Aberta neste domingo (07)

06/09/2025

Taylor Swift não aparece em jogo da NFL na arena Corinthians e frustra expectativa de fãs


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!