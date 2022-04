Travis Barker, do Blink-182, tatua falcão em homenagem a Taylor Hawkins

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Baterista do Blink-182, Travis Barker, 46, fez uma tatuagem de um falcão no tornozelo para homenagear e eternizar sua amizade com Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters, que faleceu aos 50 anos na Colômbia, em 25 de março, dias antes de fazer uma apresentação no festival Lollapalooza no Brasil.

Nas imagens, Barker aparece ao lado da esposa Kourtney Kardashian em um estúdio de tatuagem. "Falcão para sempre", escreveu o baterista na legenda do registro, fazendo uma referência ao sobrenome do amigo. "Hawk" significa "Falcão" em português.

Após a morte de Hawkins, a banda Foo Fighters cancelou todos os shows que ainda aconteceriam na turnê. Em comunicado, os membros afirmaram que "a família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda de nosso amado Taylor Hawkins".

"Seu espírito musical e riso contagiante vão viver conosco para sempre. Nossos corações vão a sua mulher, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o máximo de respeito nesse tempo de dificuldade inimaginável", finalizava o texto, publicado na ocasião.

No Brasil, fãs e famosos lamentaram a morte do baterista. Durante o Lollapalooza Brasil 2022, Luciana Gimenez comentou sobre a morte do músico Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, banda que tocaria no evento, mas cancelou o show. "Acho que o que aconteceu com ele é uma fatalidade, claro", lamentou.

"Pede uma reflexão nossa sobre a necessidade que o mundo está de parar, repensar alguns pontos", avaliou. "Eu mesma fiz isso, durante a pandemia, momento que mudei muitos conceitos sobre o meu dia a dia, minhas escolhas."