Trailer da última temporada de 'The Walking Dead' é divulgado

"Estamos de volta às nossas grandes extravagâncias, com muitas ótimas interações de personagens entre as pessoas que amamos. Na temporada 11, meio que entramos em ação com algumas novas histórias e novos personagens. Estou muito animada para compartilhar isso com o público quando for a hora", concluiu.

A 11ª temporada do programa principal da emissora AMC deveria ter estreado 2020, mas foi adiado devido à pandemia. Em vez disso, seis episódios adicionais considerados parte da 10ª temporada, foram ao ar. Durante o painel, a showrunner da série Angela Kang falou sobre como a pandemia mudou a maneira como ela e a equipe criativa do programa abordavam a produção.

De acordo com a Variety, foi anunciado anteriormente que os episódios da derradeira temporada seriam divididos em três blocos. Os primeiros oito episódios irão ao ar em agosto e dois outros pacotes com oito episódios cada, totalizando assim 24, serão exibidos em algum momento de 2022, cujas datas ainda não foram divulgadas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O elenco e os produtores de "The Walking Dead" participaram de um painel na San Diego Comic- Con, neste sábado (24), para promover a série que chega ao final. No evento, que aconteceu virtualmente devido ao distanciamento social imposto pelo coronavírus, foi exibido o trailer oficial da 11ª e última temporada da atração, que tem estreia prevista para 22 de agosto.

