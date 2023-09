The Town: Vitória Strada aproveita festival solteira, mas 'com gente querida em volta'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vitória Strada, 26, chegou acompanhada de amigos ao camarote VIP na primeira noite do festival The Town, em São Paulo. A atriz, que recentemente terminou o noivado com Marcella Rica, 31, disse que estava empolgada para acompanhar os shows de Demi Lovato e Post Malone.

"Vim com amigos aproveitar, a gente combinou de vir todo mundo", desconversou quando perguntada se estava solteira. Ela ainda acrescentou que seu coração estava no festival: "Estou com os amigos, com gente querida em volta. Acho que é o momento de curtir com eles, está maravilhoso."

A atriz disse que gostaria que um nome a mais estivesse no line-up do festival: Lady Gaga. Trata-se da artista que ela interpretou no domingo passado no quadro Batalha do Lynpsinc do Domingão com Huck (Globo). "Seria ótimo, se ela estivesse aqui hoje, né?", brincou. "Já pensou, eu podia subir ao palco para fazer a coreografia (risos)."

A performance, apesar de bastante elogiada, chamou a atenção nas redes sociais por uma pequena falha. Na correria para trocar de figurino, a peruca ficou um pouco fora de lugar, deixando os cabelos escuros da atriz à mostra. "Ah, gente, acontece", lamentou. "Acho que é a adrenalina também do programa que você grava ao vivo."

Sobre a campeã, Bárbara Reis, ela disse que não ficou chateada com a vitória da colega. "Fiquei triste por não ter ganhado, mas a Bárbara fez uma apresentação linda, ela é incrível", elogiou. "A proposta é a gente se divertir, e eu sempre vou para uma competição competindo comigo mesma."

Recentemente, o contrato de Vitória com a Globo foi encerrado, mas ela conta que não deve ficar muito tempo longe da TV. "Estamos numa finaleira negociando voltar para alguma novela", afirma. "Tenho uma relação muito boa com a casa, então agora a gente pretende continuar trabalhando juntos, só de uma outra forma de contrato."

Ela também está animada com a possibilidade de fazer também trabalhos em outras plataformas, como o streaming. "Estou com vontade de explorar novas", comenta. "Acho que a gente se preenche muito como artista quando faz coisas diferentes."