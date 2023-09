The Town: Titi Müller comemora primeira ida a um festival sem trabalhar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após mais de dez anos cobrindo festivais como Rock e Rio e Lollapalooza pelo Multishow, Titi Müller curtiu o The Town neste sábado (9) no camarote VIP, pelo lado do público. Ela contou à reportagem como é "maravilhoso" viver isso pela primeira vez.

Segundo ela, ao contrário do que muitos pensam, acontece uma "glamourização" de quem cobre festivais e que as obrigações são tantas que curtir é quase impossível: "A gente não pode nem ir para o povo, senão perdemos a próxima entrevista. É uma atrás da outra."

A saída da TV, no entanto, foi uma consequência dos problemas familiares que enfrenta. Apresentando os podcasts Acessíveis Cast e Chilique Cast, ela disse que o trabalho na internet é a única possibilidade para uma mãe solo de um filho de três anos: "Fazer o que eu fazia antes é inviável", conta.

Titi enfrenta desavenças com o ex-marido, o guitarrista Tomás Bertoni, denunciado por ela por agressão e com quem briga pela pensão do filho. Em abril, a Justiça derrubou a liminar que a proibia de falar publicamente sobre ele.

Ela disse que agora, após quase cinco meses, está bem, mas com ressalvas: "Depois que caiu a liminar da mordaça eu estou me sentindo muito melhor, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita cautela, porque é a história do meu filho."

Titi espera que quando o filho, Benjamin, cresça e tenha "idade para entender tudo", as coisas estejam melhores. "Muita água ainda vai rolar por baixo dessa ponte", finalizou.