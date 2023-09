The Town tem fila no banheiro feminino que chega a ter 40 minutos de espera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No The Town, não é tão simples ir ao banheiro se você for mulher. Enquanto as filas para as entradas masculinas praticamente inexistem, as femininas podem chegar a 40 minutos.

O festival paulistano, dos mesmos criadores do Rock in Rio, espalhou diversos banheiros ao longo do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, sob o chamariz de acabar com os banheiros químicos. Ainda assim, em alguns pontos mais movimentados, as mulheres têm de escolher entre pegar a fila ou assistir a um show.

O acesso fica bem mais difícil quando os shows acabam e o público corre para a fila no intervalo entre as apresentações. São nesses momentos que a quantidade de banheiros femininos se mostra insuficiente na área próxima aos palcos principais, Skyline e The One, que concentram os maiores shows do evento.

As reclamações foram mais intensas no último domingo, 3, em que Bruno Mars fechou o dia de atrações e foi o mais cheio do evento. Na ocasião, foi comum ver mulheres entrando no banheiro masculino para fugir da fila.

Em nota, a organização do festival diz que a alta ocupação é normal, e que é possível acompanhar através do aplicativo a lotação dos banheiros. Veja abaixo a nota na íntegra.

"O festival recebe 100 mil pessoas por dia. Para atender ao grande público foram instaladas 680 cabines de banheiros, espalhadas estrategicamente pela Cidade da Música. Destas, 360 são femininas. De acordo com a movimentação do público para acompanhar a programação do festival, os banheiros próximos aos palcos principais tendem a ficar mais cheios. Pelo aplicativo do The Town é possível acompanhar a ocupação ao longo do dia para escolher a melhor opção do momento."