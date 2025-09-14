The Town: O sertanejo vai chegar aqui, prevê Matheus Aleixo, da dupla com Kauan
Por Folha de São Paulo
14/09/2025 22h30 — em
Arte e Cultura
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, foi uma das atrações que circularam pelo The Town, neste domingo (14), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O cantor, 30, aproveitou a folga na agenda para acompanhar o festival e comentou sobre a presença do sertanejo em eventos desse porte.
"É um festival gigantesco, cada ano maior. Vim ver todo mundo, pegar referências pros nossos shows também. Acho que o sertanejo vai chegar aqui, vai ter o seu momento", previu. Ele então continuou "A música sertaneja tem evoluído bastante e já conversa muito com o eletrônico, que essa galera usa também", afirmou.
Matheus, que estava acompanhado da mulher Paula Aires, contou que chegou atrasado e não conseguiu assistir J Balvin, mas estava animado para ver Camila Cabello e outros artistas. "Eu gosto de estar nesses lugares para ver, aprender e curtir. Mas também espero que eu possa vir só de folga, tomar uma com os amigos, que também é importante."
Sobre o espaço do gênero no Brasil, o cantor destacou que o público já prova a força do sertanejo. "A música fala por si. Grandes festivais do país já mostram isso, muitos inclusive misturando sertanejo com outros ritmos. Acho que não está longe de termos um espaço bem bacana aqui também", disse.
