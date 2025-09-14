   Compartilhe este texto

The Town: O sertanejo vai chegar aqui, prevê Matheus Aleixo, da dupla com Kauan

Por Folha de São Paulo

14/09/2025 22h30 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, foi uma das atrações que circularam pelo The Town, neste domingo (14), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O cantor, 30, aproveitou a folga na agenda para acompanhar o festival e comentou sobre a presença do sertanejo em eventos desse porte.

"É um festival gigantesco, cada ano maior. Vim ver todo mundo, pegar referências pros nossos shows também. Acho que o sertanejo vai chegar aqui, vai ter o seu momento", previu. Ele então continuou "A música sertaneja tem evoluído bastante e já conversa muito com o eletrônico, que essa galera usa também", afirmou.

Matheus, que estava acompanhado da mulher Paula Aires, contou que chegou atrasado e não conseguiu assistir J Balvin, mas estava animado para ver Camila Cabello e outros artistas. "Eu gosto de estar nesses lugares para ver, aprender e curtir. Mas também espero que eu possa vir só de folga, tomar uma com os amigos, que também é importante."

Sobre o espaço do gênero no Brasil, o cantor destacou que o público já prova a força do sertanejo. "A música fala por si. Grandes festivais do país já mostram isso, muitos inclusive misturando sertanejo com outros ritmos. Acho que não está longe de termos um espaço bem bacana aqui também", disse.

Bastidores da Política - País dividido, futuro incerto Bastidores da Política
País dividido, futuro incerto

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

+ Arte e Cultura


14/09/2025

"Sonho de todo ator", diz Babu Santana sobre estar em dois filmes na pré-seleção do Oscar

14/09/2025

Aos 15 anos, ator de "Adolescência" é o mais jovem a vencer o Emmy

14/09/2025

The Town: Thaila Ayala fala sobre mulher que entrou em trabalho de parto em seu podcast

14/09/2025

Belo faz o show mais cheio do palco Quebrada no The Town e celebra o amor

14/09/2025

Emmy 2025 tem discursos de Javier Bardem e Hannah Einbinder pela paz em Gaza

14/09/2025

No The Town, Camila Cabello canta Michel Teló e chama fãs de gostosas e amigas

14/09/2025

Lavagem da Madeleine, em Paris, tem tributo a Preta Gil e faixas contra a anistia

14/09/2025

The Town: Heleninha me mudou, diz Paolla Oliveira sobre a personagem de 'Vale Tudo'

14/09/2025

J Balvin transforma The Town em baile de reggaeton, com Pedro Sampaio e Fioti

14/09/2025

Claudia Raia se retrata após confusão com espectador em peça com audiodescrição

14/09/2025

'Heleninha me desafia': Paolla Oliveira comenta sobre 'Vale Tudo'

Foto: Reprodução/ Instagram

14/09/2025

Iza volta às suas origens e entrega ópera reggae brasileira no The Town

14/09/2025

Joelma leva música paraense ao The Town com Gaby Amarantos e canção de Jesus

14/09/2025

Antonia Fontenelle é intimada a pagar R$ 88 mil à atriz Giselle Itié

14/09/2025

Huck põe fim aos boatos e confirma Lívia Andrade no Domingão

14/09/2025

Jessie J se apresenta em hotel após show no The Town e surpreende fãs

14/09/2025

Família de Tenório Jr. diz sentir 'alívio e tristeza' após identificação do corpo

14/09/2025

Lázaro Ramos faz jantar surpresa para renovar casamento com Taís Araujo

14/09/2025

Velório de Hermeto Pascoal será aberto ao público na segunda-feira no Rio

14/09/2025

Fria, calculista e manipuladora, diz Marina Ruy Barbosa sobre Suzane von Richthofen da série

14/09/2025

'Melhores amigas', diz Ivete Sangalo ao postar vídeo com Mariah Carey nos bastidores do The Town

14/09/2025

Conferência Res Artis vem ao Brasil em edição que presta homenagem a Lélia González

14/09/2025

Mariah Carey solta o gogó, preenche o The Town de agudos e se mexe pouco

14/09/2025

Laura Pausini anuncia turnê para 2027 com parada em São Paulo

14/09/2025

Me sentindo estranha, diz Deborah Secco sobre baixa autoestima

14/09/2025

Vestido bandage, sucesso entre celebridades nos anos 2000, reaparece nas redes sociais

13/09/2025

Criolo leva hip-hop múltiplo a show que vai de rap a drum'n'bass no The Town

13/09/2025

'O amor faz você se cuidar', diz Alane Dias sobre relacionamento com Francisco Gil

13/09/2025

Lionel Richie embala casais e emociona solteiros com romantismo no The Town


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!