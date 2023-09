The Town: Marcella Rica nega climão e se diz amiga de Vitória Strada, mas não sabia que ex estava no festival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcella Rica chegou ao The Town, neste sábado (2), de visual novo. "Fiz para ver se a Demi me notava", diz ela, logo após o show da cantora americana animar o público do festival.

Quem também estava presente no camarote VIP era Vitoria Strada, sua ex-noiva. Marcella afirma que "não tem climão" com atriz e que as duas são amigas, mas não sabia que ela também estava no evento.

"Frequentamos os mesmos lugares, nos encontramos sempre", disse ela. "A gente trabalha junta, conversa sempre", completou.

Marcela dirige o programa "Me Conta" na CNN, apresentado por Mica Rocha. "Estou super feliz com ele e gente espera renovar para uma segunda temporada em breve".