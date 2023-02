The Town investe em projeto na Favela do Haiti, em São Paulo, a partir de parceria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival The Town anunciou nesta sexta-feira (17) uma parceria com a ONG Gerando Falcões e a empresa Gerdau para investir no desenvolvimento social da Favela do Haiti, na zona sudeste de São Paulo.

O objetivo é, com apoio da Prefeitura da cidade, acompanhar cerca de 290 famílias até dezembro de 2024 com ações destinadas à empregabilidade, empreendedorismo e capacitações profissionais, visando atenuar o ciclo de pobreza nessa região periférica.

O chamado projeto Favela 3D -digital, digna e desenvolvida- promete acompanhamento individual dessas famílias, que juntas somam cerca de mil pessoas, e deriva da iniciativa "Por um Mundo Melhor", já presente no Rock in Rio, irmão carioca do The Town.

A organização do festival também aponta o compromisso de aliar a comunicação do The Town para ampliar os diálogos sobre políticas públicas e a relação com o empresariado para que mudanças possam ser implementadas.

O The Town -que ocorre nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro em Interlagos- já anunciou nomes como Bruno Mars, Maroon 5, Ludmilla, Foo Fighters Iza, Racionais MC's entre as atrações.

O evento espera receber 500 mil pessoas ao longo dos cinco dias de shows e também promete melhorias em Interlagos. Entre elas, está a criação de uma rede de esgoto, para que o público não dependa mais de banheiros químicos. Os trens da cidade irão funcionar 24 horas por dia para atender ao festival.

Os primeiros ingressos para o evento vão começar ser vendidos em 14 de março às 19h. Nesta data, interessados poderão comprar o The Town Card, que equivale a um ingresso de gramado sem data definida para um dia do evento. Quem comprar o cartão deverá definir a data até 24 horas antes da venda dos ingressos convencionais.

Os ingressos deverão ser adquiridos pela Ticketmaster Brasil. A inteira do evento custará R$ 770 e a meia-entrada R$ 385. Não será cobrada nenhuma taxa de conveniência e poderão ser adquiridos até quatro ingressos por CPF. O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito ou por Pix.