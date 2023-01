The Town confirma Post Malone e Racionais MC's para o primeiro dia do festival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O The Town confirmou nesta quarta-feira (25) a presença de Post Malone e Racionais MC's na programação do festival, que acontece este ano em São Paulo e é de autoria dos mesmos idealizadores do Rock in Rio. O anúncio acontece uma semana depois da organização divulgar Maroon 5 e Jão como parte dos trabalhos do evento.

Enquanto o rapper americano está previsto para aparecer na programação do palco Skyline, o show dos Racionais MC's acontece no The One, onde se apresentarão junto da Orquestra Sinfônica Heliópolis. Ambos os espetáculos acontecem no primeiro dia do festival, em 2 de setembro.

Além do trio, já estão confirmados no festival shows do Foo Fighters e de Ludmilla, esta última já garantida para a próxima edição do Rock in Rio, em 2024.

Tanto Malone quanto os Racionais participaram do último Rock in Rio, em 2022, marcando sua primeira aparição no evento. O grupo nacional, maior de rap do país, aproveitou a ocasião para saudar nomes como Marighella, Marielle Franco e Moïse.

Já o rapper americano contornou a chuva pesada que tomou o palco no horário para criar uma relação mais próxima com o público do festival, chegando a equilibrar um copo na cabeça.

Os primeiros ingressos para o evento vão começar ser vendidos no dia 14 de março às 19h. Nesta data, interessados poderão comprar o The Town Card, que equivale a um ingresso de gramado sem data definida para um dia do evento. Quem comprar o cartão deverá definir a data a que comparecerá no festival até 24 horas antes da venda dos ingressos convencionais.

Os ingressos do evento deverão ser adquiridos através da Ticketmaster Brasil. A inteira do evento custará R$ 770,00 e a meia-entrada R$ 385,00. Não será cobrada nenhuma taxa de conveniência e poderão ser adquiridos até quatro ingressos por CPF. O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito ou Pix.