The Town anuncia Bruno Mars para encerrar a última noite do festival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Mars é a mais nova atração anunciada do The Town. O cantor encerrará a noite do dia 10 de setembro no palco Skyline, o principal do evento. De acordo com a organização do festival, o artista é o mais pedido nas redes sociais do The Town e Rock in Rio.

Cantor, compositor, produtor e músico dos Estados Unidos, nascido no estado do Havaí, Mars é vencedor de quatro Grammy e já foi indicado 30 vezes para a premiação. É responsável por hits como "Leave The Door Open" e "24K Magic", entre muitos outros.

O cantor virá para o Brasil pela primeira vez desde 2017, quando se apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo. Neste ano, encerrará a última noite do The Town no palco principal.

"Bruno Mars era um sonho não apenas do público, mas pessoalmente meu também. É uma conversa antiga, que deu match para as edições do Rock in Rio em Vegas e Lisboa e, que fará parte desta primeira edição histórica do The Town", diz Roberto Medina, presidente da Rock World, empresa responsável pelo evento, em nota.

Conhecido como o irmão paulista do Rock in Rio, The Town espera receber 500 mil pessoas ao longo dos cinco dias de shows -que ocorre nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro- e também promete melhorias em Interlagos. Entre elas, está a criação de uma rede de esgoto, para que o público não dependa mais de banheiros químicos, e a instalação de grama sintética sobre os 350 mil metros quadrados do Autódromo, para que não haja lama caso chova.

Os primeiros ingressos para o evento vão começar ser vendidos no dia 14 de março às 19h. Nesta data, interessados poderão comprar o The Town Card, que equivale a um ingresso de gramado sem data definida para um dia do evento. Quem comprar o cartão deverá definir a data a que comparecerá no festival até 24 horas antes da venda dos ingressos convencionais.

Os ingressos do evento deverão ser adquiridos através da Ticketmaster Brasil. A inteira do evento custará R$ 770,00 e a meia-entrada R$ 385,00. Não será cobrada nenhuma taxa de conveniência e poderão ser adquiridos até quatro ingressos por CPF. O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito ou Pix.