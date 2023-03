The Town anuncia Bebe Rexha, H.E.R. e detalhes sobre espetáculo musical

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O The Town, primo paulista do Rock in Rio, anunciou que Bebe Rexha e H.E.R. vão se apresentar no festival. As duas vão performar em dias diferentes no Skyline, palco principal do evento.

Bebe Rexha vai cantar no dia 3 de setembro, que também vai ter Bruno Mars e Alok. A cantora é mais conhecida pelas parcerias "I'm Good (Blue)", com David Guetta e "In The Name of Love", com Martin Garrix, entre outras músicas.

H.E.R. está confirmada para o dia 10 de setembro, junto à segunda apresentação de Bruno Mars e a shows de Kim Petras e IZA. A cantora anunciada agora já recebeu cinco prêmios Grammys e um Oscar e está em faixas como "Could've Been" e "Every Kind of Way".

Além das duas artistas, o evento também soltou informações sobre "The Town - o Musical", espetáculo que será exibido na Cidade da Música e vai contar a história de um músico do interior de São Paulo que parte em uma jornada até se apresentar no novo festival.

A apresentação é uma criação de Roberto Medina, responsável pelo The Town e pelo Rock in Rio. Concepção, texto e direção geral são de Charles Möeller e Zé Ricardo é responsável por argumento, direção musical e trilha original do musical.

O The Town acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro deste ano.